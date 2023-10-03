Флот РФ фактично зазнав поразки у Чорному морі – Міноборони Британії

У Міністерстві оборони Британії вважають, що українським силам вдалося фактично завдати поразки російському флоту у Чорному морі.

Про це сказав міністр Збройних сил у Міністерстві оборони Великої Британії Джеймс Гіппі у виступі на Варшавському безпековому форумі, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з місця події.

Під час виступу посадовець закликав високо оцінювати військові досягнення України.

"Так, прогрес України повільний, але ніхто не може сказати, що його немає. Можна показувати на харківський прорив як зразок успіху. Але подивіться на те, що Україна зробила зараз у Чорному морі! Україна досягла функціональної поразки російського Чорноморського флоту", – зазначив він.

Коментуючи сухопутний контрнаступ України, Гіппі вказав на те, що "кожен дюйм важливий".

Раніше британська розвідка констатувала, що після серії успішних українських ударів російський Чорноморський флот, вочевидь, не зможе мати в акваторії Чорного моря такий контроль, як раніше, а його судна будуть менш безпечно почуватися у портах.

Лондон також відзначив зростання ролі авіації Чорноморського флоту Росії для контролю та операцій в акваторії Чорного моря.