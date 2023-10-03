В Молдове членам распущенной пророссийской партии "Шор" разрешили участвовать в выборах

Конституционный суд Молдовы во вторник удовлетворил ходатайство пяти депутатов распущенной партии "Шор", признав несоответствующей Основному закону поправку в Кодекс о выборах, которая запрещала им участвовать в выборах.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на молдовский телеканал TV8.

Судьи молдовского Конституционного суда 3 октября рассмотрели жалобу пяти депутатов от распущенного "Шору", в частности его бывшей вице-председателя и фигурантки уголовных производств Марины Таубер, с требованием признать неконституционной статью Кодекса о выборах, которая запрещала им избираться на должности.

После семи раундов дебатов суд решил принять жалобу независимых депутатов и признать оспариваемые положения Кодекса о выборах неконституционными.

Таким образом, члены распущенной и признанной неконституционной партии "Шор" теперь имеют право участвовать в местных выборах 5 ноября, а также в выборах, которые состоятся в Молдове в течение следующих пяти лет.

Как отмечает TV8, решение является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в силу со дня его принятия.

Напомним, 31 июля парламент Молдовы утвердил поправки в избирательный кодекс Молдовы, которые предусматривали запрет участвовать в выборах членам партий, признанных неконституционными – как это произошло с "Шором".

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