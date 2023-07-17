У Молдові віцеголова проросійської партії "Шор" заявила, що їй скасували домашній арешт

У Молдові віцеголова розформованої партії "Шор" Марина Таубер заявила, що її звільнили з-під домашнього арешту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Таубер назвала це "досягненням команди" олігарха-втікача Ілана Шора.

"Сьогоднішнє рішення про переведення мене під судовий контроль – це всього лише крок до світла у справі, в якій обмовили всю нашу команду. Величезне спасибі нашому голові Ілану Шору за підтримку і за те, що є нашим натхненням боротися далі", – сказала вона.

Таубер фігурує у справі про фальсифікацію звіту про фінансування виборчої кампанії під час виборів мера Бєльц 2021 року, свідоме прийняття фінансування від злочинного угруповання і дозвіл незаконного фінансування партії "Шор" злочинною групою з 13 липня 2022 року до 1 травня 2023 року.

Наприкінці травня Рада ЄС ухвалила регламент про запровадження санкцій у межах нового санкційного режиму за дестабілізацію Молдови.

Під санкції ЄС потрапили молдовські олігархи-втікачі Володимир Плахотнюк та Ілан Шор, топ-депутатка партії "Шор" Марина Таубер, а також колишній заступник голови Генінспекторату поліції Георгій Кавкалюк, який перебуває в розшуку в Молдові, та російський бізнесмен Ігор Чайка.

Пізніше до санкцій за дестабілізацію Молдови приєднались Канада й Норвегія.

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