В Болгарии проевропейские партии убедительно победили на местных выборах

Проевропейские партии Болгарии убедительно победили на местных выборах в стране, и интрига во втором туре – между двумя ведущими парламентскими силами – коалицией между "Продолжаем изменения" и "Демократической Болгарией" (ПЗ-ДБ), а также ГЕРБ, сильнейшей партией в местных органах власти.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Euractiv.

ГЕРБ сохраняет лидирующие позиции в большинстве крупных городов, кроме Софии, где, по данным Gallup International Balkan, убедительно лидирует кандидат от ПЗ-ДБ Василий Терзиев, один из крупнейших болгарских ИТ-предпринимателей (38,8%).

Во втором туре он встретится с Ваней Григоровой (19%), выдвинутой пророссийскими левыми. Столица – одно из немногих мест в стране, где левые так хорошо себя чувствуют.

ГЕРБ управляла столицей, Софией, в течение 17 лет. Тем не менее, тележурналист Антон Гекимян (17%) был не очень успешным кандидатом на пост мэра от партии многолетнего премьер-министра ГЕРБ Бойко Борисова. Впрочем, окончательные результаты могут переставить акценты в рейтингах, поскольку разница между Ваней Григоровой и Антоном Гекимяном, согласно данным экзит-полов, составляет около 2%.

Местные выборы в Болгарии были омрачены огромным скандалом, вызванным Государственным агентством национальной безопасности, что привело к отмене машинного голосования.

Четыре года назад местные выборы вызвали серьезные обвинения в фальсификациях, почти 20% бюллетеней были признаны недействительными. Тогда было введено машинное голосование, которое устранило эту проблему. Однако этот тип голосования был отменен после очень сомнительного вмешательства спецслужб, которые сняли на видеокамеру заместителя министра, который проверял одну из машин для голосования.

Отчет SANS вызвал подозрения, что голосование могло быть сфальсифицировано, и машины были изъяты, хотя чаще всего мошенничество происходит с бумажными бюллетенями.

Несмотря на большие ожидания, радикальная антиевропейская и пророссийская партия "Возрождение" получила на местных выборах более слабые результаты, чем ожидалось, а это означает, что она не будет иметь мэра ни в одном из крупных городов.

Как сообщалось, министр финансов Болгарии Асен Василев не смог проголосовать на местных выборах в родном городе Хасково, потому что его имени не нашли в избирательных списках.

Напомним, в сентябре тогдашний глава правительства Словакии Людовит Одор забыл взять паспорт для того, чтобы проголосовать на парламентских выборах.