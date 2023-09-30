Прем'єр Словаччини забув паспорт на вибори, довелось йти додому

Прем’єр-міністр Словаччини Людовіт Одор забув узяти паспорт для того, щоб проголосувати на парламентських виборах, які у суботу проходять в країні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє topky.sk.

Голова уряду йшов до виборчої дільниці, коли раптом зупинився посеред вулиці в оточенні охоронців, після чого почав телефонувати, але за мить поклав слухавку, розвернувся і пішов геть.

Як виявилося, Одор прийшов голосувати без посвідчення особи, тому змушений був повернутись за ним, а потім знову йти на виборчу дільницю.

Topky.sk

"Ви знаєте, це було заздалегідь заплановано, тому що останні кілька днів немає про що писати. Про що потрібно говорити, так це про те, що навіть прем'єр-міністр повинен грати за правилами", – пожартував прем'єр після голосування.

Згодом він визнав, що це була його помилка, яку він усвідомив лише перед виборчою дільницею.

У суботу, 30 вересня, у Словаччині почалося голосування на дострокових парламентських виборах, від результату яких може залежати подальший курс країни всередині ЄС та у підтримці України.

Виборчі дільниці у Словаччині відкрилися о 7 годині ранку і працюватимуть до 22:00. У Виборчому департаменті МВС зазначили, що усі 5996 дільниць відкрилися без проблем.

За голоси виборців змагаються 25 політичних партій.

Останні опитування засвідчили, що популістська та антиукраїнська партія Smer-SD колишнього прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо хоч і залишається лідером симпатій словаків, але все більше поступається "Прогресивній Словаччині", яка не була представлена у парламенті цього скликання.

За ними розташувалась партія "Голос" колишнього прем’єра Петера Пеллегріні (13,7%), яка просіла в опитуваннях, та OlaNO ("Звичайні люди і прості громадяни"; 8,2%), що, навпаки, наростила підтримку.

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