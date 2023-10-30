В Польше задержали "радикала-неонациста" из Норвегии, ехавшего воевать в Украину

Сотрудники Агентства внутренней безопасности и пограничной службы Польши задержали гражданина Норвегии, якобы связанного с неонацистскими организациями, пытавшегося въехать в Украину для участия в войне против России.

Об этом узнал польский вещатель TVP, сообщает "Европейская правда".

Норвежца задержали еще 21 сентября, когда он пытался пересечь украинскую границу с территории Польши. Утверждается, что мужчина планировал вступить в Интернациональный легион территориальной обороны Украины.

"Согласно выводам служб, во время предыдущего пребывания в Украине мужчина якобы получил военное снаряжение из трупов российских солдат, в том числе нашивки, элементы униформы и оружие", – сообщает TVP.

Вещатель не уточняет, как норвежец ранее оказался в Украине.

Заместитель министра внутренних дел Польши по координации работы спецслужб Станислав Жарин подтвердил TVP информацию о задержании.

"Во время задержания у мужчины были обнаружены наркотики, а также материалы, указывающие на пропаганду экстремизма и все большую радикализацию", – заявил Жарин.

Чиновник добавил, что польская контрразведка подтвердила связи иностранца с "неонацистскими группами, действующими в Норвегии". Кроме того, норвежская полиция привлекала мужчину к уголовной ответственности за "незаконное хранение оружия и угрозы в адрес государственных служащих".

"Агентство внутренней безопасности обратилось в Пограничную службу с просьбой реализовать процедуру выдворения иностранца с территории Республики Польша", – добавил Жарин.

Напомним, ранее в этом месяце министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём не смог приехать на беспрецедентное заседание министров иностранных дел ЕС в Киеве в понедельник, потому что забыл паспорт.