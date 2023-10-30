У Польщі затримали "радикала-неонациста" з Норвегії, який їхав воювати в Україну

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки та прикордонної служби Польщі затримали громадянина Норвегії, нібито пов'язаного з неонацистськими організаціями, який намагався в'їхати в Україну для участі у війні проти Росії.

Про це довідався польський мовник TVP, повідомляє "Європейська правда".

Норвежця затримали ще 21 вересня, коли він намагався перетнути український кордон із території Польщі. Стверджується, що чоловік планував вступити до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України.

"Згідно з висновками служб, під час попереднього перебування в Україні чоловік нібито отримав військове спорядження з трупів російських солдатів, зокрема нашивки, елементи уніформи та зброю", – повідомляє TVP.

Мовник не уточнює, як норвежець раніше опинився в Україні.

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі з питань координації роботи спецслужб Станіслав Жарин підтвердив TVP інформацію про затримання.

"Під час затримання у чоловіка були виявлені наркотики, а також матеріали, що вказують на пропаганду екстремізму й усе більшу радикалізацію", – заявив Жарин.

Посадовець додав, що польська контррозвідка підтвердила зв’язки іноземця з "неонацистськими групами, які діють у Норвегії". Крім того, норвезька поліція притягувала чоловіка до кримінальної відповідальності за "незаконне зберігання зброї та погрози на адресу державних службовців".

"Агентство внутрішньої безпеки звернулося до Прикордонної служби з проханням реалізувати процедуру видворення іноземця з території Республіки Польща", – додав Жарин.

Нагадаємо, раніше цього місяця міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом не зміг приїхати на безпрецедентне засідання міністрів закордонних справ ЄС у Києві, бо забув паспорт.