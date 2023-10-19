Meta i TikTok должны объяснить ЕС, как борются с дезинформацией и вмешательством в выборы

Еврокомиссия направила запрос компаниям Meta i TikTok, где просит подробнее объяснить, что они делают для противодействия вмешательству в выборы и операциям информационного воздействия с использованием их платформ.

Об этом сообщили в коммюнике Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Компании Meta и TikTok получили официальные запросы на информацию в соответствии с Актом о цифровых услугах (Digital Services Act).

Еврокомиссия просит объяснить, что они сделали для выполнения предусмотренных законом обязательств по оценке рисков и внедрению предохранителей от вмешательства в выборы с использованием инструментов соцсетей, а также – для борьбы с распространением дезинформации и запрещенного контента после терактов ХАМАС против Израиля.

В дополнение, TikTok попросят предоставить разъяснения по выполнению некоторых других пунктов Акта о цифровых услугах, в частности тех, что касаются защиты несовершеннолетних при пользовании интернетом.

Meta (управляющая Facebook и Instagram) и TikTok должны предоставить Еврокомиссии ответ по второму вопросу до 25 октября, а по предотвращению вмешательства в выборы и защите несовершеннолетних – до 8 ноября.

На основе оценки ответа комиссия "рассмотрит следующие шаги".

За игнорирование запроса или представление неточной и неполной информации в ответ на него компаниям грозят штрафы.

Напомним, также появились сообщения, что владелец соцсети Twitter (X) Илон Маск допускает блокировку сервиса в Европе в ответ на новое регулирование интернет-платформ со стороны ЕС.

Акт Евросоюза о цифровых услугах, который вступил в силу для крупнейших социальных сетей 25 августа, требует от крупных платформ оценивать риск распространения ложной информации, не допускать продвижения вредоносного контенга с помощью алгоритмов и подвергать свою деятельность аудиту.