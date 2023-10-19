МИД Словакии может возглавить политик, известный лживыми заявлениями об Украине
Министром иностранных дел Словакии в правительстве антиукраинского Роберта Фицо может стать бывший глава Жилинского края Юрай Бланар, который отличался одиозными заявлениями относительно войны РФ против Украины и не является кадровым дипломатом.
Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно порталу Aktuality.
В материале говорится, что кандидатура Бланара как нового главы словацкого МИД обсуждается уже долгое время.
По данным портала, он рассматривался на эту должность еще тогда, когда правительственные переговоры были еще на начальной стадии. Также рассматривалась кандидатура дипломата Мирослава Лайчака, но он не принял предложение Smer-SD, которую возглавляет Фицо.
Также рассматривалась кандидатура Марека Эстока, который ранее работал послом Словакии во Франции.
Ранее сообщалось, что МИД должен был временно возглавить сам Фицо, но в конце концов ему удалось убедить Бланара, который сначала неохотно принимал предложение.
Юрай Бланар – бывший инженер без дипломатического опыта. После полномасштабного вторжения РФ в Украину он регулярно отмечался скандальными, а иногда и лживыми заявлениями о войне.
В частности, он называл войну в Украине "конфликтом между Россией и США".
Как и Роберт Фицо, Бланар выступает против передачи Украине оружия, заявляя, что это "ослабляет оборону Словакии".
Он утверждал, что конфликт между Россией и Украиной радикально углубился уже "во время так называемого Майдана в 2013 году, и его разрушительные последствия продолжаются по сей день".
По словам Бланара, лидеры Украины "молчат о крайнем украинском национализме". Он также заявлял, что следствием Революции достоинства в 2014 году "стали фрагментация Украины и гражданская война".
В 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, Бланар заявлял, что "Украина воюет против собственного народа". Также он говорил, что Украине следует сосредоточиться "на обеспечении прав русскоязычных жителей".
Напомним, 11 октября Фицо подписал меморандум о формировании коалиции с партией "Голос" и пророссийской Словацкой национальной партией.
В рамках коалиционного соглашения Smer-SD получит право назначать премьер-министра и шесть других министров, что открывает путь для антиукраинского Фицо возглавить правительство Словакии в четвертый раз.
"Голос" получит пост спикера парламента, которым, скорее всего, станет лидер партии Петер Пеллегрини, и семь министерских должностей в правительстве, а Словацкая национальная партия – позиции трех министров.
Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": Словакии готовят пророссийское правительство: что ждать от новой власти страны-соседки Украины.