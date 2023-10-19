МИД Словакии может возглавить политик, известный лживыми заявлениями об Украине

Министром иностранных дел Словакии в правительстве антиукраинского Роберта Фицо может стать бывший глава Жилинского края Юрай Бланар, который отличался одиозными заявлениями относительно войны РФ против Украины и не является кадровым дипломатом.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно порталу Aktuality.

В материале говорится, что кандидатура Бланара как нового главы словацкого МИД обсуждается уже долгое время.

Юрай Бланар фото: Dennik N

По данным портала, он рассматривался на эту должность еще тогда, когда правительственные переговоры были еще на начальной стадии. Также рассматривалась кандидатура дипломата Мирослава Лайчака, но он не принял предложение Smer-SD, которую возглавляет Фицо.

Также рассматривалась кандидатура Марека Эстока, который ранее работал послом Словакии во Франции.

Ранее сообщалось, что МИД должен был временно возглавить сам Фицо, но в конце концов ему удалось убедить Бланара, который сначала неохотно принимал предложение.

Юрай Бланар – бывший инженер без дипломатического опыта. После полномасштабного вторжения РФ в Украину он регулярно отмечался скандальными, а иногда и лживыми заявлениями о войне.

В частности, он называл войну в Украине "конфликтом между Россией и США".

Как и Роберт Фицо, Бланар выступает против передачи Украине оружия, заявляя, что это "ослабляет оборону Словакии".

Он утверждал, что конфликт между Россией и Украиной радикально углубился уже "во время так называемого Майдана в 2013 году, и его разрушительные последствия продолжаются по сей день".

По словам Бланара, лидеры Украины "молчат о крайнем украинском национализме". Он также заявлял, что следствием Революции достоинства в 2014 году "стали фрагментация Украины и гражданская война".

В 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, Бланар заявлял, что "Украина воюет против собственного народа". Также он говорил, что Украине следует сосредоточиться "на обеспечении прав русскоязычных жителей".

Напомним, 11 октября Фицо подписал меморандум о формировании коалиции с партией "Голос" и пророссийской Словацкой национальной партией.

В рамках коалиционного соглашения Smer-SD получит право назначать премьер-министра и шесть других министров, что открывает путь для антиукраинского Фицо возглавить правительство Словакии в четвертый раз.

"Голос" получит пост спикера парламента, которым, скорее всего, станет лидер партии Петер Пеллегрини, и семь министерских должностей в правительстве, а Словацкая национальная партия – позиции трех министров.

Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": Словакии готовят пророссийское правительство: что ждать от новой власти страны-соседки Украины.