Германия отреагировала на антисемитские беспорядки в российском Дагестане

Министерство иностранных дел Германии назвало неприемлемыми антисемитские беспорядки, произошедшие в российском Дагестане.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

МИД Германии охарактеризовал события в аэропорту Махачкалы как "невыразимые и неприемлемые".

"Важно, чтобы причастные к этому были привлечены к ответственности и чтобы российские власти гарантировали безопасность еврейской общины", – заявил пресс-секретарь МИД.

"Мы решительно осуждаем любые формы антисемитизма и поддерживаем еврейскую общину", – добавил он.

В Еврокомиссии также осудили антиеврейские беспорядки в Дагестане.

В НАТО считают, что эти беспорядки невыгодны Кремлю и являются одним из проявлений радикализации российского общества.

Напомним, в воскресенье 29 октября в Махачкале (Дагестан, РФ) участники антисемитской акции ворвались в аэропорт и пытались проникнуть в самолет из Тель-Авива, ища евреев, а россиян пропускали.

Президент России Владимир Путин из-за этих событий анонсировал на понедельник большое совещание с участием силовиков, премьера и парламентариев.