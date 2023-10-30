Германия отреагировала на антисемитские беспорядки в российском Дагестане
Министерство иностранных дел Германии назвало неприемлемыми антисемитские беспорядки, произошедшие в российском Дагестане.
Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".
МИД Германии охарактеризовал события в аэропорту Махачкалы как "невыразимые и неприемлемые".
"Важно, чтобы причастные к этому были привлечены к ответственности и чтобы российские власти гарантировали безопасность еврейской общины", – заявил пресс-секретарь МИД.
"Мы решительно осуждаем любые формы антисемитизма и поддерживаем еврейскую общину", – добавил он.
В Еврокомиссии также осудили антиеврейские беспорядки в Дагестане.
В НАТО считают, что эти беспорядки невыгодны Кремлю и являются одним из проявлений радикализации российского общества.
Напомним, в воскресенье 29 октября в Махачкале (Дагестан, РФ) участники антисемитской акции ворвались в аэропорт и пытались проникнуть в самолет из Тель-Авива, ища евреев, а россиян пропускали.
Президент России Владимир Путин из-за этих событий анонсировал на понедельник большое совещание с участием силовиков, премьера и парламентариев.