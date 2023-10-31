Словакия усиливает границу с Венгрией для сдерживания миграции

Новое правительство Словакии в понедельник разместило сотни полицейских и военных на границе с Венгрией в попытке сдержать рост нелегальной миграции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

В последнее время в Братиславу прибывает все больше мигрантов и искателей убежища, которые прибывают в основном из Сербии через Венгрию и направляются в богатые западноевропейские страны.

Министр внутренних дел Матус Сутай Эсток заявил журналистам, что границу будут охранять сотни полицейских, добавив, что "солдаты также будут патрулировать".

"Мы развернем большие силы для защиты нашей зеленой границы с Венгрией", – сказал он, имея в виду пограничные районы, которые не являются официальными пунктами пересечения границы, после объявления новых мер.

"Мы хотим дать четкий сигнал, что с новым правительством пришел новый подход к нелегальной миграции", – добавил он.

Премьер-министр Роберт Фицо, чье коалиционное правительство было назначено на прошлой неделе, посетил один из пограничных переходов в понедельник вечером, чтобы ознакомиться с мерами.

Он сообщил, что в этом году Словакия обнаружила более 46 000 нелегальных мигрантов на своих границах.

"Мы очень опасаемся значительного ухудшения миграционной ситуации. Мы пообещали общественности защитить Словакию от нелегальной миграции", – добавил он.

Ранее в этом месяце соседи Словакии – Австрия, Чехия и Польша – ввели проверки на своих границах со страной с целью сдерживания миграции.

Впоследствии они продлили проверки до 2 ноября.

Предыдущее словацкое правительство начало проверки на венгерской границе в ответ на меры, принятые соседними странами.

Однако предшественник Фицо Людовит Одор также утверждал тогда, что "миграция требует европейского решения на внешних границах".

Накануне Словения продлила полицейские проверки на границе с Хорватией и Венгрией еще на 20 дней, до 19 ноября, ссылаясь на беспокойство относительно терроризма и организованной преступности.

Между тем, Италия допустила продление контроля на границе со Словенией и в следующем году.