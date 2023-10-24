Вероятный премьер Черногории согласился перенести скандальную перепись населения

Лидер черногорского движения "Европа сейчас" Милойко Спаич, который должен возглавить правительство страны после многомесячных переговоров, во вторник предложил отложить на месяц перепись населения, вызвавшую напряжение в обществе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал CDM.

Спаич заявил, что правительство во главе намерено предложить отложить перепись населения на месяц – до 1 декабря – с целью достижения общего консенсуса и ускорения европейской перспективы Черногории".

Предполагаемый глава правительства страны, однако, подчеркнул, что считает перепись населения необходимой, ведь ее данные нужны для "принятия ключевых решений для будущего нашей страны".

Параллельно большинство оппозиционных партий, прежде всего Демократическая партия социалистов, связанная с многолетним президентом Черногории Мило Джукановичем, начала кампанию по бойкоту "фальшивой переписи".

Как сообщалось, вопрос переписи населения Черногории вызвал напряжение в обществе на фоне переговоров о формировании нового правительства через пять месяцев после выборов.

Оппозиция – преимущественно прочерногорские партии – утверждают, что действующее правительство во главе с исполняющим обязанности премьера Дританом Абазовичем, а также будущий кабмин будут просербскими. Поэтому перепись на самом деле направлена на искусственное увеличение количества сербов в Черногории и, соответственно, подрыв государственности страны.

Перенести перепись у черногорских властей требовали и гражданское общество, и Европейский парламент, но Абазович выступил против. Хотя он не исключил, что такое решение может принять будущее правительство, до сих пор неизвестно, когда его приведут к присяге.

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