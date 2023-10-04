Смерть украинца в вытрезвителе Вроцлава: СМИ опубликовали кадры, доказывающие пытки со стороны полиции

Польское издание Onet опубликовало видеозапись, которая доказывает применение пыток к украинцу Дмитрию Никифоренко в вытрезвителе Вроцлава, в результате чего два года назад мужчина умер.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на публикацию издания.

Дмитрий Никифоренко, родом из Винницкой области, работал в Польше на строительстве. 30 июля 2021 года он возвращался с барбекю вместе с коллегами, на котором все выпивали, и Дмитрий тоже был пьян.

Позже проверка показала, что в его крови было 1,5 промилле алкоголя. Как подчеркивает издание, вопреки первым сообщениям полиции, в его теле не нашли наркотиков или стимуляторов.

Дмитрий возвращался домой на автобусе, где ни разу не вел себя агрессивно. Вопреки более поздним заявлениям полиции, он никого не унижал, не вел себя громко или непристойно, а в какой-то момент просто заснул.

Полиция настаивала, что Дмитрий был агрессивным и якобы пытался нанести себе вред, ударившись головой об окно. Впрочем, подчеркивает издание, на самом деле ничего подобного зафиксировано в автобусе не было. Когда автобус прибыл на конечную остановку и водитель не смог разбудить пассажира, к Дмитрию вызвали скорую, а затем и полицию, которая забрала его в вытрезвитель.

В 22:27 Дмитрия зафиксировала камера, установленная перед входом во Вроцлавский центр помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения. Несколько лет назад городские власти передали помещение Ассоциации взаимопомощи имени кардинала Стефана Вышинского после того, как из-за халатности персонала там заживо сгорела пьяная женщина, привязанная ремнями к кровати.

Дмитрия заводили в помещение в наручниках по непонятным причинам. Кадры, снятые через несколько минут, и показания полицейских доказывают, что перед самым выходом из машины против него применили слезоточивый газ. На лице Дмитрия были видны свежие следы.

Издание приводит также вывод для суда младшего инспектора полиции в отставке Томаша Мацуги, который тот сделал на основе анализа записи с камер наблюдения.

Согласно записи, силу к Дмитрию начали применять в 22:41, а в 23:06 медики уже начали проводить реанимационные мероприятия, которые не помогли спасти мужчину.

По заключению Мацуги, на кадрах видно, как в 22:41 Дмитрия за руки и за ноги четыре человека занесли в комнату и положили на кровать. С тех пор его постоянно удерживали работники вытрезвителя и полицейские, давили на него табельной дубинкой, прижимали к кровати и наносили удары. На видео четко видно, что Дмитрий был обездвиженным. В какой-то момент один из полицейских сел на спину лежачего.

Примерно в 22:57 его уже не держали, он неподвижно лежал на кровати, присутствующие – трое полицейских, а также еще двое мужчин и три женщины – стояли и наблюдают за лежачим Дмитрием. Развязав ноги и проверив его состояние здоровья, мужчину положили на пол и начали оказывать первую помощь. Через несколько минут безуспешные усилия продолжили медики.

Смерть Никифоренко пытались замалчивать. Родным украинца сообщили лишь, что он умер во время вмешательства полиции из-за прекращения сердцебиения.

Внутреннее полицейское производство, отстранение и увольнение со службы полицейских, участвовавших в пытках, произошли только после публикации материала в издании Wyborcza.

В марте этого года обвинительный акт против восьми человек дошел до суда. Прокуратура обвинила трех полицейских и двух работников вытрезвителя в издевательствах над украинцем и избиении его до смерти.

Четвертого сотрудника полиции обвиняют в неоказании помощи Дмитрию: по версии следствия, он наблюдал за тем, как его пытают, и ничего не сделал, чтобы противодействовать ситуации.

Женщине-медику, которая работала в центре и не смогла предотвратить насилие над Дмитрием, в свою очередь, инкриминируют убийство по неосторожности.

Еще двое обвиняемых также являются сотрудницами вытрезвителя, которые якобы участвовали в сокрытии инцидента.