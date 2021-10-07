Во Вроцлаве уволили третьего полицейского, фигуранта дела смерти украинца в вытрезвителе

Начальник полиции Вроцлава уволил со службы третьего полицейского, причастного к задержанию 25-летнего украинца, который умер в вытрезвителе Вроцлава.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

Первый полицейский был уволен 10 сентября, второй - 23 сентября.

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По двум другим полицейским, которых отстранили от работы, проводится дисциплинарное расследование.

Напомним, в польском Вроцлаве после задержания полицией и крайне жестокого избиения в городском вытрезвителе 30 июля умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко.

Полиция утверждала, что мужчина агрессивно вел себя по отношению к офицеру полиции, и поэтому правоохранители применили к нему газ и наручники.

По данным польских СМИ, насилие в отношении украинца применяли неоправданно.

Дело смерти украинца после задержания полицией вызвало значительный резонанс в Польше.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает сурового наказания польских полицейских, причастных к смерти Никифоренко.