Смерть українця у витверезнику Вроцлава: ЗМІ опублікували кадри, які доводять тортури з боку поліції

Польське видання Onet опублікувало відеозапис, який доводить застосування тортур до українця Дмитра Никифоренка у витверезнику Вроцлава, внаслідок яких два роки тому чоловік помер.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на публікацію видання.

Дмитро Никифоренко, родом з Вінницької області, працював у Польщі на будівництві. 30 липня 2021 року він повертався з барбекю разом з колегами, на якому усі випивали, і Дмитро також був п’яним.

Пізніше перевірка показала, що в його крові було 1,5 проміле алкоголю. Як підкреслює видання, всупереч першим повідомленням поліції, в його тілі не знайшли наркотиків або стимуляторів.

Дмитро повертався додому автобусом, де жодного разу не поводився агресивно. Всупереч пізнішим заявам поліції, він нікого не принижував, не поводиться гучно чи непристойно, а у якийсь момент просто заснув.

Поліція наполягала, що Дмитро був агресивним і нібито намагався завдати собі шкоди, вдарившись головою об вікно. Утім, підкреслює видання, насправді нічого подібного в автобусі зафіксовано не було. Коли автобус прибув на кінцеву та водій не зміг розбудити пасажира, до Дмитра викликали швидку, а згодом і поліцію, яка забрала його до витверезника.

О 22:27 Дмитра зняла камера, встановлена перед входом до Вроцлавського центру допомоги особам у стані алкогольного сп'яніння. Кілька років тому міська влада передала приміщення Асоціації взаємодопомоги імені кардинала Стефана Вишинського після того, як через недбалість персоналу там заживо згоріла п'яна жінка, прив'язана ременями до ліжка.

Дмитра заводили у приміщення у наручниках із незрозумілих причин. Кадри, зняті через кілька хвилин, і свідчення поліцейських доводять, що перед самим виходом з машини проти нього застосували сльозогінний газ. На обличчі Дмитра було видно свіжі сліди.

Видання наводить також висновок для суду молодшого інспектора поліції у відставці Томаша Мацуги, який той зробив на основі аналізу запису з камер спостереження.

Згідно із записом, силу до Дмитра почали застосовувати о 22:41, а о 23:06 медики вже почали проводити реанімаційні заходи, які не допомогли врятувати чоловіка.

Згідно з висновком Мацуги, на кадрах видно, як о 22:41 Дмитра за руки і за ноги четверо людей занесли у кімнату та поклали на ліжко. З того часу його постійно утримували працівники витверезника і поліцейські, тиснули на нього табельним кийком, притискали до ліжка і завдавали ударів. На відео чітко видно, що Дмитро був знерухомленим. У якийсь момент один з поліцейських сів на спину лежачого.

Приблизно о 22:57 його вже не тримали, він нерухомо лежав на ліжку, присутні – троє поліцейських, два чоловіки і три жінки – стояли і спостерігали за лежачим Дмитром. Розв’язавши ноги та перевіривши його стан здоров’я, чоловіка поклали на підлогу та почали надавати першу допомогу. За кілька хвилин безуспішні зусилля продовжили медики.

Смерть Никифоренка намагалися замовчувати. Рідним українця повідомили лише, що він помер під час втручання поліції через припинення серцебиття.

Внутрішнє поліцейське провадження, відсторонення та звільнення зі служби поліцейських, які брали участь у тортурах, відбулися лише після публікації матеріалу у виданні Wyborcza.

У березні цього року обвинувальний акт проти восьми осіб дійшов до суду. Прокуратура звинуватила трьох поліцейських і двох працівників витверезника у знущаннях над українцем і побитті його до смерті.

Четвертого співробітника поліції звинувачують у ненаданні допомоги Дмитру: за версією слідства, він спостерігав за тим, як того катують, і нічого не зробив, щоб протидіяти ситуації.

Жінці-медику, яка працювала в центрі і не змогла запобігти насильству над Дмитром, своєю чергою інкримінують вбивство через необережність.

Ще двоє обвинувачених також є співробітницями витверезника, які нібито брали участь у приховуванні інциденту.