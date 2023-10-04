Почему увольнение спикера Палаты представителей США несет угрозы для Украины

Этот случай стал первым в истории США.

Крайне правый конгрессмен-республиканец Мэтт Гейц и его сторонники добились увольнения 3 октября Кевина Маккарти с должности спикера Палаты представителей США, в том числе и из-за его позиции по помощи Украине.

Теперь Палата представителей должна избрать нового спикера. А пока без рассмотрения остается ряд законопроектов, включая дополнительное финансирование для Украины.

Подробнее об увольнении спикера по упрощенной процедуре и о последствиях этого события – в статье Екатерины Лисуновой из "Голоса Америки" Отставка не в пользу Украины: как повлияет увольнение спикера Маккарти на поддержку от США.

Ходатайство об отставке спикера Кевина Маккарти внес его однопартиец, представитель крайнего правого крыла республиканцев, конгрессмен от штата Флорида Мэтт Гейц.

Важно то, что условием избрания Маккарти на должность спикера было радикальное упрощение механизма его отставки – это было категорическое условие крайне правых, результатами которого они теперь воспользовались.

Голоса крайне правых республиканцев усилило большинство демократов, которые по партийной линии поддержали увольнение спикера.

Таким образом, получив свою должность после беспрецедентно долгой борьбы – для его назначения понадобилось аж 15 голосований, – Маккарти потерял ее фактически без боя.

Среди названных причин, почему некоторые республиканцы добивались уволить спикера Маккарти, является сотрудничество с демократами для согласования краткосрочной резолюции о финансировании правительства США, а также отказ блокировать помощь Украине.

В понедельник вечером, комментируя журналистам внесение ходатайства об увольнении спикера, Гейц заявил, что его однопартийцы не поддержали бы предложение об отставке, если бы спикер рассказал им о "своем тайном соглашении с Джо Байденом по Украине".

Речь идет о заявлении президента Байдена, который 1 октября, комментируя избежание шатдауна, призвал Маккарти и других республиканских лидеров выполнить свое обязательство об отдельном голосовании по финансированию для Украины.

А на уточняющий вопрос журналистов, будет ли доверять Байден Маккарти, когда "придет время следующего соглашения", Байден ответил: "Мы только что заключили соглашение об Украине. Так что, посмотрим".

Последняя фраза особенно возмутила крайне правых.

В свою очередь Маккарти отрицал, что он заключал какие-либо сторонние соглашения относительно обещаний выделить финансирование Украине.

"Нет никакого стороннего соглашения. Я не знаю, кто и откуда это берет. Нет ни одного стороннего соглашения по Украине", – сказал Маккарти журналистам в Капитолии.

Необходимость избрать нового спикера Палаты представителей США откладывает рассмотрение 12 законопроектов о расходах для финансирования правительства США на следующий год.

Под вопросом оказалось и вероятное рассмотрение дополнительного финансирования для Украины.

Это становится особенно актуальным из-за того, что большая часть имеющегося финансирования помощи по безопасности уже исчерпана, а значит, Конгрессу необходимо принять меры.

У конгрессменов есть в запасе немного времени для избрания нового спикера и разблокирования своей работы.

Из-за сопротивления MAGA-республиканцев сделать это будет совсем непросто. Достаточно вспомнить сложное и долгое избрание самого Маккарти.

Впрочем, позитивом в этой ситуации является то, что дальнейшую поддержку Украины поддерживает большинство и демократов, и республиканцев. И эта ситуация вряд ли радикально изменится в течение ближайших недель или месяцев.

Подробнее – в материале Екатерины Лисуновой Отставка не в пользу Украины: как повлияет увольнение спикера Маккарти на поддержку от США.