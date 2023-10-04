Чому звільнення спікера Палати представників США несе загрози для України

Цей випадок став першим в історії США.

Крайній правий конгресмен-республіканець Метт Гейц та його прихильники домоглися звільнення 3 жовтня Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників США, зокрема і через його позицію щодо допомоги Україні.

Тепер Палата представників має обрати нового спікера. А поки без розгляду залишається низка законопроєктів, включаючи додаткове фінансування для України.

Докладніше про звільнення спікера за спрощеною процедурою та про наслідки цієї події – у статті Катерини Лісунової з "Голосу Америки" Відставка не на користь України: як вплине звільнення спікера Маккарті на підтримку від США.

Клопотання про відставку спікера Кевіна Маккарті вніс його однопартієць, представник крайнього правого крила республіканців, конгресмен від штату Флорида Метт Гейц.

Важливим є те, що умовою обрання Маккарті на посаду спікера було радикальне спрощення механізму його відставки – це була категорична умова крайньоправих, результатами якої вони тепер скористалися.

Голоси крайньоправих республіканців посилила більшість демократів, які партійною лінією підтримали звільнення спікера.

Таким чином, отримавши свою посаду після безпрецедентно довгої боротьби – для його призначення знадобилося аж 15 голосувань, – Маккарті втратив її фактично без бою.

Серед названих причин, чому деякі республіканці домагалися звільнити спікера Маккарті, є співпраця з демократами для погодження короткострокової резолюції про фінансування уряду США, а також відмова блокувати допомогу Україні.

У понеділок ввечері, коментуючи журналістам внесення клопотання про звільнення спікера, Гейц заявив, що його однопартійці не підтримали б пропозицію про відставку, якби спікер розповів їм про "свою таємну угоду з Джо Байденом щодо України".

Йдеться про заяву президента Байдена, який 1 жовтня, коментуючи уникнення шатдауну, закликав Маккарті та інших республіканських лідерів виконати своє зобов’язання про окреме голосування щодо фінансування для України.

А на уточнювальне запитання журналістів, чи довірятиме Байден Маккарті, коли "прийде час наступної угоди", Байден відповів: "Ми щойно уклали угоду про Україну. Отже, побачимо".

Остання фраза особливо збурила крайньоправих.

Своєю чергою Маккарті заперечив, що він укладав будь-які сторонні угоди щодо обіцянок виділити фінансування Україні.

"Немає жодної сторонньої угоди. Я не знаю, хто і звідки це бере. Немає жодної сторонньої угоди щодо України", – сказав Маккарті журналістам в Капітолії.

Необхідність обрати нового спікера Палати представників США відтерміновує розгляд 12 законопроєктів про видатки для фінансування уряду США на наступний рік.

Під питанням опинився і ймовірний розгляд додаткового фінансування для України.

Це стає особливо актуальним через те, що більшу частину наявного фінансування безпекової допомоги вже вичерпано, а отже, Конгресу необхідно вжити заходів.

У конгресменів є в запасі трохи часу для обрання нового спікера та розблокування своєї роботи.

Через опір MAGA-республіканців зробити це буде зовсім непросто. Достатньо згадати складне та довге обрання самого Маккарті.

Втім, позитивом у цій ситуації є те, що подальшу підтримку України підтримує більшість і демократів, і республіканців. І ця ситуація навряд чи радикально зміниться протягом найближчих тижнів чи місяців.

Докладніше – у матеріалі Катерини Лісунової Відставка не на користь України: як вплине звільнення спікера Маккарті на підтримку від США.