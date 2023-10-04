В Херсоне появилось почетное консульство Греции

Украинская сторона сообщила об открытии в Херсоне почетного консульства Греции.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он рассказал, что посетил церемонию открытия консульства и пообщался с почетным консулом Пантелеймоном Бумбурасом.

"Господин Бумбурас давно стал нашим надежным партнером. И благодаря его фонду жители региона и военные получали необходимую помощь. И сегодня речь снова шла о потребностях области, в том числе и тех, которые позволят стабильно пройти отопительный сезон, ускорить процесс восстановления и разминирования", – рассказал глава ОВА.

Напомним, кроме посольства в Киеве, Греция имеет в Украине генеральное консульство в Одессе. До полномасштабной войны действовало также консульство в Мариуполе, поскольку в Приазовье проживало много этнических греков.

Также сообщается, что Греция предлагает свои порты на северо-востоке страны для экспорта украинского зерна.