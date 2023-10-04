У Херсоні з’явилося почесне консульство Греції

Українська сторона повідомила про відкриття у Херсоні почесного консульства Греції.

Як пише "Європейська правда", про це оголосив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він розповів, що відвідав церемонію відкриття консульства і поспілкувався з почесним консулом Пантелеймоном Бумбурасом.

"Пан Бумбурас давно став нашим надійним партнером. І завдяки його фонду жителі регіону та військові отримували необхідну допомогу. І сьогодні знову йшлося про потреби області, у тому числі й ті, які дозволять стабільно пройти опалювальний сезон, пришвидшити процес відбудови та розмінування", – розповів очільник ОВА.

Нагадаємо, окрім посольства у Києві, Греція має в Україні генеральне консульство в Одесі. До повномасштабної війни діяло також консульство у Маріуполі, оскільки у Приазов'ї проживало чимало етнічних греків.

Також повідомляють, що Греція пропонує свої порти на північному сході країни для експорту українського зерна.