В Британии планируют содержать часть заключенных за рубежом

Великобритания стремится решить проблему переполненности тюрем за счет содержания заключенных за рубежом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил государственный секретарь по вопросам юстиции Алекс Чок, выступая на конференции Консервативной партии, сообщает The Times.

По его словам, правительство ведет переговоры с другими европейскими странами, в частности с Эстонией, об аренде свободных тюремных камер. С этой целью чиновник посетил балтийскую страну летом.

Лондон планирует изменить закон, чтобы позволить заключенным, осужденным в Англии и Уэльсе, отбывать наказание за рубежом. Чок напомнил об опыте других стран, в частности Норвегии и Бельгии, которые в прошлом арендовали камеры в других странах.

План чиновника является еще одной мерой, направленной на решение проблемы переполненности тюрем. По состоянию на прошлую неделю в тюрьмах Англии и Уэльса было всего 768 мест.

По словам Чока, новое законодательство примут, когда это позволит парламентское время, что, как ожидается, произойдет до всеобщих выборов в следующем году.

Ранее сообщалось, что Турция с более чем 300 тысяч заключенных имеет наибольшее количество заключенных в Европе, если не считать Россию.

По состоянию на 31 января 2022 года тюремные администрации с наибольшим количеством заключенных после Турции были в Великобритании (88 225), Польше (71 874), Франции (69 964), Германии (56 294), Италии (54 372), Украине (48 038) и Испании (47 425).