Турция стала страной с наибольшим количеством заключенных в Европе

Турция с более чем 300 тысяч заключенных имеет наибольшее количество заключенных в Европе, если не считать Россию.



Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствует статистика Совета Европы.



Считается, что в РФ количество заключенных больше, чем в Турции, но Москва была лишена членства в Совете Европы после полномасштабного вторжения в Украину. Тем не менее, осенью прошлого года количество заключенных в России сократилось из-за того, что группа наемников "Вагнера" завербовала тысячи осужденных.



Количество заключенных в Турции значительно возросло с 2016 года, когда после попытки переворота президент Реджеп Тайип Эрдоган усилил репрессии против своих критиков. Ожидается, что с новыми тюрьмами страна сможет содержать более 500 тысяч заключенных.



По состоянию на 31 января 2022 года тюремные администрации с наибольшим количеством заключенных после Турции были в Великобритании (88 225), Польше (71 874), Франции (69 964), Германии (56 294), Италии (54 372), Украине (48 038) и Испании (47 425).



Исследование показало, что уровень заполнения тюрем значительно вырос в 2022 году. С 31 января 2021 года по 31 января 2022 года средний показатель заключения вырос на 2,3% в странах с населением более одного миллиона жителей.



Больше всего уровень заключения вырос в Словении (+23%), Финляндии (+15%), Франции (+15%), Северной Ирландии (Великобритания) (+13%), Черногории (+12%), Хорватии (+10%) и Турции (+9,2%). В 10 странах более четверти всех заключенных были осуждены за преступления, связанные с наркотиками.

В исследовании отмечается, что европейские тюрьмы переполнены, причем Румыния, Греция и Турция входят в число стран с наиболее серьезными проблемами с плотностью тюрем.

Напомним, в последнем отчете Парламентской ассамблеи Совета Европы говорится о том, что Турция использует различные стратегии для преследования своих критиков за рубежом, включая попытку заманить в ловушку Швецию из-за ее заявки на членство в НАТО.