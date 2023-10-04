У Британії планують утримувати частину ув'язнених за кордоном

Велика Британія прагне вирішити проблему переповненості в'язниць за рахунок утримання ув'язнених за кордоном.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив державний секретар з питань юстиції Алекс Чок, виступаючи на конференції Консервативної партії, повідомляє The Times.

За його словами, уряд веде переговори з іншими європейськими країнами, зокрема з Естонією, про оренду вільних тюремних камер. З цією метою посадовець відвідав балтійську країну влітку.

Лондон планує змінити закон, щоб дозволити ув'язненим, засудженим в Англії та Уельсі, відбувати покарання за кордоном. Чок нагадав про досвід інших країн, зокрема Норвегії та Бельгії, які в минулому орендували камери в інших країнах.

План посадовця є ще одним заходом, спрямованим на вирішення проблеми переповненості в'язниць. Станом на минулий тиждень у в'язницях Англії та Уельсу було лише 768 місць.

За словами Чока, нове законодавство ухвалять, коли це дозволить парламентський час, що, як очікується, відбудеться до загальних виборів наступного року.

Раніше повідомлялося, що Туреччина з більш ніж 300 тисяч ув'язнених має найбільшу кількість в’язнів у Європі, якщо не рахувати Росію.

Станом на 31 січня 2022 року тюремні адміністрації з найбільшою кількістю ув'язнених після Туреччини були у Великій Британії (88 225), Польщі (71 874), Франції (69 964), Німеччині (56 294), Італії (54 372), Україні (48 038) та Іспанії (47 425).