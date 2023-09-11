Латвия и Эстония подписали контракт на покупку систем ПВО IRIS-T

Министры обороны Латвии Инара Мурниеце и Эстонии Ханно Певкур подписали контракт на приобретение системы противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T с немецкой компанией Diehl Defence.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Минобороны Латвии.

По словам Мурниеце, система IRIS-T обеспечит эффективную и всеобъемлющую оборону средней дальности, а также совместима с системами НАТО, что принесет пользу не только Латвии, но и всему региону.

"Украинский опыт показывает важность современной системы противовоздушной обороны, которая до сих пор была у наших вооруженных сил только на малой дальности", – отметила она.

Ожидается, что закупка систем состоится в течение следующих трех лет. К тому времени Латвия должна подготовить личный состав, модернизировать инфраструктуру и сделать другую работу для их полноценного использования и технического обслуживания.

Ранее сообщалось, что Латвия рассчитывает получить различные системы противоракетной обороны (ПРО) в течение двух-трех лет, в то же время продолжаются переговоры и о возможности более ранних поставок.

Долгие сроки поставок связаны с тем, что сейчас спрос на такую продукцию огромный. Сейчас воздушное пространство Латвии охраняют патрули воздушных сил НАТО.

Латвия и Эстония совместно приняли решение о покупке системы ПВО средней дальности IRIS-T, что станет крупнейшей военной закупкой после восстановления независимости Латвии.

Сумму договора не разглашают, а поставки систем ПВО могут начаться в 2025 году. Ранее сообщалось, что на закупку систем ПВО может быть направлено около 600 млн евро.