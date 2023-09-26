США и Болгария будут сотрудничать в противодействии дезинформации

Соединенные Штаты и Болгария договорились усилить сотрудничество для противодействия иностранным операциям манипуляции информацией.

Об этом сообщили в Госдепе США, пишет "Европейская правда".

США и Болгария подписали меморандум о взаимопонимании, который закладывает основы для совместной борьбы с распространением дезинформации и манипуляций, что является все более актуальной угрозой для Центрально-Восточной Европы.

Стороны декларируют намерение разработать совместные подходы для лучшего понимания иностранной дезинформации и выработать механизмы сотрудничества для того, чтобы противодействовать этой угрозе.

Сотрудничество будет включать решения на уровне государства, поддержку гражданского общества в этой сфере и многостороннее взаимодействие.

Напомним, в выходные болгарская платформа фактчекинга новостей Factcheck.bg, известная своим противодействием российской дезинформации, подверглась кибератаке.

Опубликованное летом исследование аналитического центра в Софии показало, что во втором квартале 2023 года в болгарских онлайн-СМИ стало втрое больше российской дезинформации по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.