Спецслужбы Грузии заявляют о подготовке "госпереворота" с украинским следом

Служба государственной безопасности Грузии утверждает, что в октябре-декабре некая группа лиц планирует устроить дестабилизацию и беспорядки, конечной целью которых является смена власти насильственным путем.

Соответствующее заявление спецслужбы приводит портал "Грузия Online", сообщает "Европейская правда".

Грузинская спецслужба заявляет, что одним из авторов плана является заместитель бывшего министра внутренних дел Грузии, а ныне заместитель главы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, а также лица грузинского происхождения, которые находятся в его подчинении, в частности бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин и член близкого окружения Михеила Саакашвили, командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили.

По утверждению СГБ, для начала "переворота" выбран период октябрь-декабрь, когда должен быть опубликован промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчет ЕС.

В спецслужбе Грузии заявляют, что организаторы якобы "рассматривают возможность осуществления в Грузии сценария, аналогичного украинскому Евромайдану 2014 года".

Также в грузинской спецслужбе говорят, что указанный план якобы планируется осуществить при координации и финансовой поддержке каких-то иностранных стран.

Стоит отметить, что Грузия не присоединяется к западным санкциям против России, а также возобновила прямое авиасообщение с РФ.

Этой весной Грузия разрешила трем авиакомпаниям выполнять прямые авиарейсы в Россию, в том числе и тем, которые обслуживали полеты в аннексированный Крым.

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