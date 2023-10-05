Зеленский - об экс-главе Еврокомиссии: Почему он озвучивает нарративы РФ?

Президент Владимир Зеленский в четверг прокомментировал слова бывшего президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера, который назвал Украину неготовой к вступлению в Евросоюз и "коррумпированной на всех уровнях общества".

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Испании, передает "Европейская правда".

Глава государства сначала заявил, что тезис о "коррумпированности" Украины – это "известный российский нарратив", который Москва использует, чтобы убедить страны Запада перестать поддерживать Киев.

"Конечно, есть много разных случаев и разных людей во время войны. Трудно, знаете, для судебной системы все контролировать. Но как бы там ни было, мы с этим боремся и понимаем, что ни один доллар, ни одно евро, которые пришли от наших партнеров, не были украдены ни одной из правительственных институтов", – подчеркнул он.

Зеленский напомнил, что виделся с бывшим председателем Еврокомиссии в начале своего президентства.

"Урсула фон дер Ляйен десятки раз была в Украине. Шарль Мишель – много раз, может, и столько же. Роберта Метсола, все лидеры ЕС – много раз. Это – лицо ЕС. Мой вопрос к известному лицу: почему он не нашел времени, чтобы хотя бы раз приехать в Украину? Поддержать? Помочь? Сказать, что ЕС с вами?", – добавил президент.

"Теперь он решил озвучить российские нарративы, потому что все забыли, кто он? Думаю, это глупо. Но он старый человек. Желаю ему мира", – подытожил свой ответ Зеленский.

В интервью, опубликованном в четверг, Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина пока не соответствует критериям для членства в Евросоюзе, а любой, кто имел хоть какое-то отношение к Украине, знает, что "это страна, которая коррумпирована на всех уровнях общества".