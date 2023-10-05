Зеленський – про ексголову Єврокомісії: Чому він озвучує наративи РФ?

Президент Володимир Зеленський в четвер прокоментував слова колишнього президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера, який назвав Україну неготовою до вступу в Євросоюз і "корумпованою на всіх рівнях суспільства".

Про це Зеленський сказав на пресконференції за підсумками саміту Європейської політичної спільноти в Іспанії, передає "Європейська правда".

Голова держави спершу заявив, що теза про "корумпованість" України – це "відомий російський наратив", який Москва використовує, аби переконати країни Заходу перестати підтримувати Київ.

"Звісно, є багато різних випадків і різних людей під час війни. Важко, знаєте, для судової системи все контролювати. Але хай там як, ми з цим боремось і розуміємо, що жоден долар, жодне євро, які прийшли від наших партнерів, не були вкрадені жодною з урядових інституцій", – підкреслив він.

Зеленський нагадав, що бачився з колишнім головою Єврокомісії на початку свого президенства.

"Урсула фон дер Ляєн десятки разів була в Україні. Шарль Мішель – багато разів, може, й стільки ж. Роберта Метсола, всі лідери ЄС – багато разів. Це – обличчя ЄС. Моє питання до відомої особи: чому він не знайшов часу, щоб хоча б раз приїхати в Україну? Підтримати? Допомогти? Сказати, що ЄС із вами?", – додав президент.

"Тепер він вирішив озвучити російські наративи, тому що всі забули, хто він? Гадаю, це нерозумно. Але він старий чоловік. Бажаю йому миру", – підсумував свою відповідь Зеленський.

В інтерв'ю, опублікованому в четвер, Жан-Клод Юнкер заявив, що Україна поки не відповідає критеріям для членства в Євросоюзі, а будь-хто, хто мав хоч якийсь стосунок до України, знає, що "це країна, яка корумпована на всіх рівнях суспільства".