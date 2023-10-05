Экс-глава Еврокомиссии: "Коррумпированная Украина" не готова к вступлению в ЕС

Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что Украина пока не соответствует критериям членства в Евросоюзе.

Такое мнение он высказал в интервью газете Augsburger Allgemeine, сообщает "Европейская правда".

"Мы не должны давать ложных обещаний людям в Украине, которые погрязли в страданиях. Я очень зол из-за некоторых голосов в Европе, которые пытаются убедить украинцев, что они могут стать членами ЕС немедленно. Это не было бы хорошо ни для ЕС, ни для Украины", – заявил Юнкер.

Он сказал, что любой, кто имел хоть какое-то отношение к Украине, знает, что "это страна, которая коррумпирована на всех уровнях общества".

"Несмотря на усилия, она не готова к вступлению, ей нужны масштабные внутренние реформы. У нас был плохой опыт с некоторыми так называемыми новыми членами, например, в отношении верховенства права. Это не должно повториться", – отметил Юнкер.

Вместе с тем он считает, что европейская перспектива для Молдовы и Украины должна быть сохранена, но "не должна быть связана с надеждой на то, что этого можно достичь за одну ночь, просто нажав на кнопку".

"Если в этих странах будет достигнут прогресс, будь то в Украине или на Западных Балканах, они, безусловно, должны иметь возможность участвовать в отдельных этапах европейской интеграции. Мы должны работать над тем, чтобы сделать возможным что-то вроде частичного присоединения, разумной формы почти расширения", – сказал Юнкер.

Стоит отметить, что о немедленном присоединении Украины к ЕС речь не идет.

В конце августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что хочет, чтобы ЕС был готов к расширению до 2030 года.

Впрочем, в ЕС есть сторонники не привязываться ни к каким срокам присоединения новых членов, такой позиции придерживается Португалия.

Украинские власти утверждают, что готовы завершить свою часть работы для вступления как можно быстрее. Премьер Денис Шмыгаль отмечал, что Киев хочет положить "на стол отчет о том, что мы готовы", через два года.

Вместе с тем он подчеркнул, что после этого принятие решения о вступлении Украины займет время.

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