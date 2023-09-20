Дрон РФ атаковал шведских журналистов на Запорожье, их авто уничтожено

Команда шведского телеканала TV4, работающего в Украине, подверглась атаке российского ударного беспилотника в Запорожской области.

Об этом сообщил сайт телеканала, пишет "Европейская правда".

В результате атаки репортер Йохан Фредрикссон и фотограф Даниэль Здольсек не пострадали.

Атака произошла в 11.30 во вторник, когда Фредрикссон и Здольсек вышли из своего автомобиля.

"На этот раз нам повезло. Российский ударный беспилотник врезался прямо в заднюю дверь нашего автомобиля, к счастью, в машине никого не было", – рассказал Фредрикссон.

В результате атаки украинский продюсер Александр Павлов получил легкие ранения, а также пострадали двое украинских полицейских, которые сопровождали команду TV4.

Во время нападения были полностью уничтожены автомобиль представителей прессы и съемочное оборудование.

Swedish TV4 team targeted by a Russian drone in Stepnohirsk, Zaporizhzhia. Reporter Johan Fredriksson & photographer Daniel Zdolsek got out of the car to film when it was hit by drone. Another deliberate attack on journalists, despite them wearing vests and helmets clearly marked… pic.twitter.com/GlKN6RtVVf — Maria Avdeeva (@maria_avdv) September 19, 2023

По сообщению, сотрудники TV4 планировали записать сюжет об украинском контрнаступлении. Поездка в этот район была спланирована и организована местным управлением полиции.

Команда TV4 прошла несколько учебных курсов по безопасности. Фредрикссон более тридцати лет освещает события из горячих точек.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал инцидент "совершенно ужасным".

"Это подчеркивает, что война постоянно затрагивает людей, которые являются абсолютно гражданскими и которые находятся там по другим причинам. Я предполагаю, что будет очень тщательно расследовано, что за этим стоит", – сказал он, допустив, что Россия добивается меньшего присутствия СМИ на местах, чтобы журналисты как можно меньше освещали эту войну.

Напомним, 35-летний американский видеожурналист агентства AFP Дилан Коллинз в июле был ранен в результате атаки беспилотника во время репортажа о работе украинских артиллеристов в районе Бахмута.