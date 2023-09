Дрон РФ атаковал шведских журналистов на Запорожье, их авто уничтожено

Команда шведского телеканала TV4, работающего в Украине, подверглась атаке российского ударного беспилотника в Запорожской области.

Об этом сообщил сайт телеканала, пишет "Европейская правда".

В результате атаки репортер Йохан Фредрикссон и фотограф Даниэль Здольсек не пострадали.

Атака произошла в 11.30 во вторник, когда Фредрикссон и Здольсек вышли из своего автомобиля.

"На этот раз нам повезло. Российский ударный беспилотник врезался прямо в заднюю дверь нашего автомобиля, к счастью, в машине никого не было", – рассказал Фредрикссон.

В результате атаки украинский продюсер Александр Павлов получил легкие ранения, а также пострадали двое украинских полицейских, которые сопровождали команду TV4.

Во время нападения были полностью уничтожены автомобиль представителей прессы и съемочное оборудование.

