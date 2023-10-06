Как власти Грузии готовятся к отказу ЕС и протестам в стране

В Грузии уже в ближайшие дни может вступить в силу "закон о палатках". Согласно ему запрещается устанавливать "временные сооружения" рядом с государственными учреждениями.

Там не скрывают: причиной принятия этого закона является информация о подготовке "Евромайдана" в Тбилиси, который может начаться уже в конце октября.

Подробнее о том, как грузинская власть готовится к новым протестам и как ее действия могут повлиять на страну – в статье редактора ЕвроПравды Юрия Панченко В Тбилиси готовятся к Майдану: как власти Грузии "закручивают гайки" перед отказом ЕС.

"Закон о палатках" был зарегистрирован в парламенте Грузии 27 сентября, а уже 4 октября законопроект был поддержан в первом чтении.

Более того, после того как общественные организации анонсировали на 5 октября протестный митинг под стенами парламента, было объявлено, что второе чтение состоится 6 октября.

Впрочем, уже вечером 5 октября скандальный закон был одобрен и во втором, и в третьем чтениях.

Поэтому уже в ближайшие дни в Грузии можно будет вполне легально запретить во время митингов устанавливать как палатки, так и сцены для выступлений. Также можно запретить использование устройств, усиливающих звук.

Такая скорость объясняется заявлением Службы государственной безопасности – там предупреждают о возможности "дестабилизации обстановки" в стране вплоть до осуществления государственного переворота. Причем старт этих протестов должен состояться уже в октябре-ноябре.

Грузинская спецслужба называет даже потенциальных организаторов этих протестов. Среди них: заместитель экс-министра внутренних дел Грузии, а ныне заместитель главы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе и командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили.

Никто не скрывает, что настоящей причиной такого ужесточения законодательства является ожидание массовых протестов в случае, если Грузии откажут в предоставлении статуса кандидата в члены ЕС.

Соответствующее решение в Еврокомиссии планируют объявить 31 октября.

Впрочем, очевидно, в грузинской власти предпочитают подстраховаться – не исключено, что соответствующее решение будет неофициально объявлено раньше.

И хотя действительно существует множество причин, по которым Грузии могут отказать в предоставлении кандидатского статуса, есть предположение, что такой статус стоит дать Грузии "авансом" – с целью предотвратить ее дальнейшее сближение с РФ.

А вдобавок у грузинских властей есть союзник внутри ЕС – предоставление кандидатского статуса Грузии активно поддерживает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Но принятие "закона о палатках" лишь дополнительно отдаляет Грузию от кандидатского статуса.

Стоит ли ожидать массовых протестов в Грузии?

Если даже турборежимное одобрение этого закона не вызовет массовых протестов, то появляется совсем неприятный вопрос: а на основании чего мы ожидаем, что массовые протесты, а тем более "грузинский Евромайдан" вызовет отказ Брюсселя в предоставлении Грузии кандидатского статуса?

Да, почти 90% грузин поддерживают путь своей страны в ЕС. Однако для части из них приемлем аргумент властей, что причиной плохих отношений с ЕС является отказ Тбилиси открывать второй фронт в войне с РФ, как того якобы требует от Грузии Запад.

Если такой прогноз реализуется, то отказ от ЕС запустит мощную волну антизападной риторики грузинских властей. А разговоры о пророссийском развороте Тбилиси получат новые подтверждения.

Так что у граждан Грузии, верящих в европейское будущее своей страны, осталось совсем немного времени, чтобы не дать реализоваться такому сценарию.

Ведь, как заявил в Тбилиси Жозеп Боррель, "дверь в ЕС открыта, и мы хотим поддержать вас на этом пути". В следующий раз такое окно возможностей для Тбилиси может появиться нескоро.

Подробнее – в материале Юрия Панченко В Тбилиси готовятся к Майдану: как власти Грузии "закручивают гайки" перед отказом ЕС.