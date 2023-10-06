Як влада Грузії готується до відмови ЄС та протестів у країні

У Грузії вже найближчими днями може набрати чинності "закон про намети". Згідно з ним забороняється встановлювати "тимчасові споруди" поряд із державними установами.

Там не приховують: причиною схвалення цього закону є інформація про підготовку "Євромайдану" у Тбілісі, який може розпочатися вже наприкінці жовтня.

Докладніше про те, як грузинська влада готується до нових протестів і як її дії можуть вплинути на країну – у статті редактора ЄвроПравди Юрія Панченка У Тбілісі готуються до Майдану: як влада Грузії "закручує гайки" перед відмовою ЄС.

"Закон про намети" був зареєстрований у парламенті Грузії 27 вересня, а вже 4 жовтня законопроєкт було підтримано у першому читанні.

Більш того, після того як громадські організації анонсували на 5 жовтня протестний мітинг під стінами парламенту, було оголошено, що друге читання відбудеться 6 жовтня.

Втім, вже ввечері 5 жовтня скандальний закон був схвалений і в другому, і в третьому читаннях.

Тож вже найближчими днями у Грузії можна буде цілком легально заборонити під час мітингів встановлювати як намети, так і сцени для виступів. Також можна заборонити використання пристроїв, що підсилюють звук.

Така швидкість пояснюється заявою Служби державної безпеки – там попереджують про можливість "дестабілізації обстановки" в країні аж до здійснення державного перевороту. Причому старт цих протестів має відбутися вже у жовтні-листопаді.

Грузинська спецслужба називає навіть потенційних організаторів цих протестів. Серед них: заступник ексміністра внутрішніх справ Грузії, а нині заступник голови воєнної розвідки України Георгій Лорткіпанідзе та командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі.

Ніхто не приховує, що справжньою причиною такого посилення законодавства є очікування масових протестів у разі, якщо Грузії відмовлять у наданні статусу кандидата у члени ЄС.

Відповідне рішення у Єврокомісії планують оголосити 31 жовтня.

Втім, вочевидь, у грузинській владі воліють підстрахуватися – не виключено, що відповідне рішення буде неофіційно оголошено раніше.

І хоча дійсно існує безліч причин, через які Грузії можуть відмовити у наданні кандидатського статусу, є припущення, що такий статус варто дати Грузії "авансом" – з метою запобігти її подальшому зближенню з РФ.

А на додачу у грузинської влади є союзник всередині ЄС – надання кандидатського статусу Грузії активно підтримує прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Але ухвалення "закону про намети" лише додатково віддаляє Грузію від кандидатського статусу.

Чи варто очікувати масових протестів у Грузії?

Якщо навіть турборежимне схвалення цього закону не викличе масових протестів, то з’являється зовсім неприємне питання: а на підставі чого ми очікуємо, що масові протести, а тим більше "грузинський Євромайдан" викличе відмова Брюсселя у наданні Грузії кандидатського статусу?

Так, майже 90% грузинів підтримують шлях своєї країни до ЄС. Проте для частини з них прийнятним є аргумент влади, що причиною поганих відносин з ЄС є відмова Тбілісі відкривати другий фронт у війні з РФ, як того нібито вимагає від Грузії Захід.

Якщо такий прогноз реалізується, то відмова від ЄС запустить потужну хвилю антизахідної риторики грузинської влади. А розмови про проросійський розворот Тбілісі отримають нові підтвердження.

Тож у громадян Грузії, що вірять у європейське майбутнє своєї країни, залишилося зовсім небагато часу, щоб не дати реалізуватися такому сценарію.

Адже, як заявив у Тбілісі Жозеп Боррель, "двері в ЄС відчинені, і ми хочемо підтримати вас на цьому шляху". Наступного разу таке вікно можливостей для Тбілісі може з’явитися нескоро.

Докладніше – у матеріалі Юрія Панченка У Тбілісі готуються до Майдану: як влада Грузії "закручує гайки" перед відмовою ЄС.