Як влада Грузії готується до відмови ЄС та протестів у країні
П'ятниця, 6 жовтня 2023, 13:00
У Грузії вже найближчими днями може набрати чинності "закон про намети". Згідно з ним забороняється встановлювати "тимчасові споруди" поряд із державними установами.
Там не приховують: причиною схвалення цього закону є інформація про підготовку "Євромайдану" у Тбілісі, який може розпочатися вже наприкінці жовтня.
Докладніше про те, як грузинська влада готується до нових протестів і як її дії можуть вплинути на країну – у статті редактора ЄвроПравди Юрія Панченка У Тбілісі готуються до Майдану: як влада Грузії "закручує гайки" перед відмовою ЄС.
"Закон про намети" був зареєстрований у парламенті Грузії 27 вересня, а вже 4 жовтня законопроєкт було підтримано у першому читанні.
Більш того, після того як громадські організації анонсували на 5 жовтня протестний мітинг під стінами парламенту, було оголошено, що друге читання відбудеться 6 жовтня.
Втім, вже ввечері 5 жовтня скандальний закон був схвалений і в другому, і в третьому читаннях.
Тож вже найближчими днями у Грузії можна буде цілком легально заборонити під час мітингів встановлювати як намети, так і сцени для виступів. Також можна заборонити використання пристроїв, що підсилюють звук.
Така швидкість пояснюється заявою Служби державної безпеки – там попереджують про можливість "дестабілізації обстановки" в країні аж до здійснення державного перевороту. Причому старт цих протестів має відбутися вже у жовтні-листопаді.
Грузинська спецслужба називає навіть потенційних організаторів цих протестів. Серед них: заступник ексміністра внутрішніх справ Грузії, а нині заступник голови воєнної розвідки України Георгій Лорткіпанідзе та командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі.
Ніхто не приховує, що справжньою причиною такого посилення законодавства є очікування масових протестів у разі, якщо Грузії відмовлять у наданні статусу кандидата у члени ЄС.
Відповідне рішення у Єврокомісії планують оголосити 31 жовтня.
Втім, вочевидь, у грузинській владі воліють підстрахуватися – не виключено, що відповідне рішення буде неофіційно оголошено раніше.
І хоча дійсно існує безліч причин, через які Грузії можуть відмовити у наданні кандидатського статусу, є припущення, що такий статус варто дати Грузії "авансом" – з метою запобігти її подальшому зближенню з РФ.
А на додачу у грузинської влади є союзник всередині ЄС – надання кандидатського статусу Грузії активно підтримує прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
Але ухвалення "закону про намети" лише додатково віддаляє Грузію від кандидатського статусу.
Чи варто очікувати масових протестів у Грузії?
Якщо навіть турборежимне схвалення цього закону не викличе масових протестів, то з’являється зовсім неприємне питання: а на підставі чого ми очікуємо, що масові протести, а тим більше "грузинський Євромайдан" викличе відмова Брюсселя у наданні Грузії кандидатського статусу?
Так, майже 90% грузинів підтримують шлях своєї країни до ЄС. Проте для частини з них прийнятним є аргумент влади, що причиною поганих відносин з ЄС є відмова Тбілісі відкривати другий фронт у війні з РФ, як того нібито вимагає від Грузії Захід.
Якщо такий прогноз реалізується, то відмова від ЄС запустить потужну хвилю антизахідної риторики грузинської влади. А розмови про проросійський розворот Тбілісі отримають нові підтвердження.
Тож у громадян Грузії, що вірять у європейське майбутнє своєї країни, залишилося зовсім небагато часу, щоб не дати реалізуватися такому сценарію.
Адже, як заявив у Тбілісі Жозеп Боррель, "двері в ЄС відчинені, і ми хочемо підтримати вас на цьому шляху". Наступного разу таке вікно можливостей для Тбілісі може з’явитися нескоро.
Докладніше – у матеріалі Юрія Панченка У Тбілісі готуються до Майдану: як влада Грузії "закручує гайки" перед відмовою ЄС.