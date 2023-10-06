В Турции подтвердили инцидент с судном у берегов Румынии

Управление по вопросам мореплавания Турции в пятницу подтвердило, что у сухогруза под турецким флагом Kafkametler, шедшего в четверг в Черном море в украинский порт Измаил, произошел взрыв.

Об этом ведомство сказало в комментарии Reuters, пишет "Европейская правда".

Турецкое управление мореплавания сообщило, что в четверг в 15-20 метрах позади судна Kafkametler, которое проходило у побережья Румынии, "произошел взрыв". Судно продолжило движение к месту назначения, чтобы доставить свой груз после проверок.

В ведомстве добавили: доказательств, что взрыв вызвала мина, нет.

Компания Kafkametler Maritime – оператор сухогруза – сообщила Reuters, что оно продолжило движение в Измаил, его экипаж в безопасности, а судно не нуждается в техническом обслуживании. Капитан судна отдельно отметил: хотя причина взрыва возле судна не выяснена, взрыв, как представляется, был вызван донной миной в Черном море.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что турецкое грузовое судно в четверг подорвалось на мине в Черном море у берегов Румынии, но осталось почти неповрежденным.

Как сообщалось, в августе в Румынии вблизи курортного поселка Костинешти произошел взрыв в море. Вероятно, морская мина ударилась о пирс и взорвалась, нанеся незначительные повреждения, никто не пострадал.

После полномасштабного вторжения России в Украину румынские, болгарские и турецкие военные водолазные команды обезвреживают мины, дрейфующие в их водах.