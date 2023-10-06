Министр внешней торговли и развития Нидерландов Лише Шрайнемахер в пятницу объявила о выделении очередного пакета помощи Украине в размере 102 миллиона евро для подготовки к зиме, поддержки реформ и инвестиций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении нидерландского правительства.

Большинство средств в рамках нового пакета – 60 миллионов евро – пойдут на страхование экспортных кредитов для нидерландских компаний, которые хотят внести вклад в восстановление Украины и начать там работу. Общая сумма финансирования этих операций, таким образом, составит 120 миллионов евро.

Еще 30 миллионов евро пойдут на закупку газа и поставки компонентов для восстановления и модернизации украинской электросети, чтобы Украина подготовилась к зиме – трансформаторов, коммутационных компонентов и кабелей.

Остальные 12 миллионов евро нового пакета помощи пойдут на поддержку недавно освобожденных Украиной территорий – ремонт объектов питьевого водоснабжения, электроснабжения, первичной медицинской помощи и образования, а также на внедрение реформы путем технической помощи через Международный валютный фонд.

В прошлом году Нидерланды согласовали пакет в 2,5 миллиарда евро на помощь Украине на 2023 год.

В начале апреля правительство страны объявило о выделении первого в 2023 году комплексного пакета помощи Украине на общую сумму в 274 миллиона евро, который содержит военную и гуманитарную помощь.

В июле нидерландские власти объявили о выделении второго комплексного пакета поддержки Украины в размере более 118 миллионов евро, который пошел на гуманитарные нужды и экономическую помощь.