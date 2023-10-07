В Германии выступили за ограничение льгот для новых беженцев из Украины

Немецкие округа призывают к сокращению льгот для будущих беженцев из Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

"Беженцы войны из Украины, которые недавно прибыли в Германию, не должны больше получать немедленные льготы, а должны получать льготы в соответствии с Законом о льготах для искателей убежища", – заявил президент совета немецких округов Райнхард Загер. Высший комитет 294 немецких округов согласовал эту позицию несколько дней назад.

Совет округов уже несколько месяцев предупреждает о перегрузке из-за увеличения количества беженцев, а также выступает за переход от денежных выплат к натуральной помощи для искателей убежища и введение требования работать для беженцев.

Пресс-секретарь организации Pro Asyl по вопросам политики в отношении беженцев Тарек Алаов считает это требование нереалистичным: "Это приведет к созданию двухклассового общества для украинских беженцев и противоречит любому правовому равенству", – сказал он. Все украинские беженцы получили одинаковый статус защиты, потому что они бежали по одним и тем же причинам.

"Не может быть никакого крайнего срока, который бы это изменил", – сказал он. Требование является ничем иным, как политическим шагом за счет беженцев.

Эксперт по вопросам миграции Герберт Брюкер предостерегает от слишком высоких ожиданий относительно возможных сокращений для искателей убежища в дебатах об иммиграции. "Мы знаем из опросов, что люди приезжают к нам прежде всего из-за правовой определенности, перспективы справедливой процедуры предоставления убежища и уважения к правам человека", – сказал он.

Брюкер также напомнил, что уровень выплат для искателей убежища "не может быть изменен произвольно": "Конституционный суд предусматривает, что прожиточный минимум должен быть гарантирован". Исследователь также назвал непродуктивными планы федерального министра финансов Кристиана Линднера заблокировать денежные переводы от искателей убежища за границу.

В то же время эксперт высказался за коренную перестройку распределения новоприбывших беженцев в Германии. "Мы допустили ошибку в прошлом, отправив большее количество беженцев в структурно слабые регионы с высоким уровнем безработицы. "Это значительно уменьшило шансы на интеграцию", – сказал он.

Как сообщалось, в Польше половина населения поддерживает сохранение той поддержки, которую сейчас имеют украинские беженцы в стране, но и почти 40% в большей или меньшей степени против.

Поддержка приема украинских беженцев среди жителей Эстонии упала до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года.