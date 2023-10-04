В Естонії рівень підтримки прийому українських біженців упав до найнижчого рівня

Підтримка прийому українських біженців серед мешканців Естонії впала до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

У вересні 60% жителів Естонії вважали, що держава в разі потреби має приймати українських біженців, свідчить опитування, проведене Turu-uuringute на замовлення Державної канцелярії країни.

За повідомленням Держканцелярії, підтримка прийому українських біженців серед усіх жителів опустилась до найнижчого рівня від початку повномасштабної агресії Росії проти України.

Підтримка прийому біженців особливо помітно знизилася серед естонців. Якщо в першому півріччі 2023 року прийом українських біженців підтримували від 74% до 82% естонських респондентів, то у вересні таких було лише 66%.

Серед жителів інших національностей підтримка приймання українських біженців коливалася від 48% до 56% у першій половині 2023 року, а у вересні опустилася до 46%.

Проти прийняття Естонією українських біженців у вересні були 33% респондентів, ще 10% не зуміли висловитися з цього приводу.

У травні, коли було проведене попереднє опитування, 73% жителів Естонії вважали, що держава в разі потреби має приймати українських військових біженців.

Опитування Turu-uuringute проводили з 7 до 12 вересня, у ньому взяли участь 1510 осіб віком 15 років і старші по всій Естонії.

Нагадаємо, країни ЄС у вересні вирішили продовжити механізм тимчасового захисту для біженців з України до 4 березня 2025 року.

