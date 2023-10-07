В Испании провели первый в Европе полностью частный запуск ракеты

Испанская компания PLD Space рано утром в субботу запустила свою восстанавливаемую ракету Miura-1 с площадки на юго-западе Испании, осуществив первый в Европе полностью частный запуск ракеты, что дает проблеск надежды на остановившиеся космические амбиции региона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Пробный ночной запуск стартапа из Уэльвы состоялся после того, как две предыдущие попытки потерпели неудачу. Ракета Miura-1, названная в честь породы бойцовских быков, высотой с трехэтажный дом и имеет грузоподъемность 100 кг.

Запуск имел полезный груз для тестовых целей, но он не будет разглашаться, заявили в компании.

"Мой голос сорвался после стольких криков", – сказал ликующий Рауль Торрес, генеральный директор PLD Space, вскоре после запуска.

Он сказал, что все системы ракеты сработали идеально, добавив, что теперь компания сосредоточится на утроении своей рабочей силы: "Это только начало".

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес заявил: "Запуск Miura-1, первой ракеты со 100% испанской технологией, был успешным. Это важная веха, которая выводит испанские исследования и разработки на передовые позиции в области космических перевозок".

Полет длился 306 секунд. Однако его максимальная высота в 46 километров была вдвое меньше той, на которую рассчитывали планировщики миссии, сообщает space.com.

Частично многоразовая ракета-носитель упала в Атлантическом океане, и компания поднимет ее позже в субботу, говорится в сообщении.

Первая попытка запустить ракету Miura-1 в мае была приостановлена из-за сильного ветра. Вторая попытка в июне потерпела неудачу.

Перед третьей попыткой запуска воздушное пространство, морские акватории и дороги были закрыты вокруг космодрома с высоким уровнем безопасности.

Напомним, Польша и Европейское космическое агентство в конце августа подписали три соглашения, которые касаются в частности участия польского астронавта в миссии на Международной космической станции.