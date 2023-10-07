В Іспанії провели перший в Європі повністю приватний запуск ракети

Іспанська компанія PLD Space рано вранці в суботу запустила свою відновлювану ракету Miura-1 з майданчика на південному заході Іспанії, здійснивши перший в Європі повністю приватний запуск ракети, що дає проблиск надії на космічні амбіції регіону, які зупинилися.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Пробний нічний запуск стартапу з Уельви відбувся після того, як дві попередні спроби зазнали невдачі. Ракета Miura-1, названа на честь породи бійцівських биків, заввишки з триповерховий будинок і має вантажопідйомність 100 кг.

Запуск мав корисний вантаж для тестових цілей, але він не буде розголошуватися, заявили в компанії.

"Мій голос зірвався після стількох криків", – сказав тріумфуючий Рауль Торрес, генеральний директор PLD Space, незабаром після запуску.

Він сказав, що всі системи ракети спрацювали ідеально, додавши, що тепер компанія зосередиться на потроєнні своєї робочої сили: "Це тільки початок".

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчес заявив: "Запуск Miura-1, першої ракети зі 100% іспанською технологією, був успішним. Це важлива віха, яка виводить іспанські дослідження і розробки на передові позиції в галузі космічних перевезень".

Політ тривав 306 секунд. Однак його максимальна висота в 46 кілометрів була вдвічі меншою за ту, на яку розраховували планувальники місії, повідомляє space.com.

Частково багаторазова ракета-носій впала в Атлантичному океані, і компанія підніме її пізніше в суботу, йдеться в повідомленні.

Перша спроба запустити ракету Miura-1 у травні була припинена через сильний вітер. Друга спроба в червні зазнала невдачі.

Перед третьою спробою запуску повітряний простір, морські акваторії і дороги були закриті навколо космодрому з високим рівнем безпеки.

Нагадаємо, Польща та Європейське космічне агентство наприкінці серпня підписали три угоди, які стосуються зокрема участі польського астронавта в місії на Міжнародній космічній станції.