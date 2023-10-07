СМИ: советник лидера Ирана поддержал атаки ХАМАС по Израилю

Советник Верховного лидера Ирана Али Хаменеи в субботу якобы поздравил палестинских боевиков с крупнейшей за последние годы атакой на Израиль.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Al-Arabiya со ссылкой на полуофициальный новостной сайт ISNA.

"Мы приветствуем палестинских бойцов, – цитирует сайт слова Рахима Сафави.

"Мы будем стоять рядом с палестинскими бойцами до освобождения Палестины и Иерусалима", – сказал он.

Как сообщала "Украинская правда", из сектора Газы по Израилю массированно были запущены ракеты в результате атаки боевиков ХАМАС в субботу утром.

Между тем ЦАХАЛ уже объявил, что "готов к войне".

Министр обороны страны Йоав Галлант утвердил призыв солдат резерва.

Сейчас в Израиле сообщают о по меньшей мере 22 погибших и более 500 раненых.

Руководство ЕС решительно осудило ракетную атаку боевиков ХАМАС по Израилю, призвало к немедленному прекращению насилия.