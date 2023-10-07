ЗМІ: радник лідера Ірану підтримав атаки ХАМАС по Ізраїлю

Радник Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї в суботу нібито привітав палестинських бойовиків з найбільшою за останні роки атакою на Ізраїль.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Al-Arabiya з посиланням на напівофіційний новинний сайт ISNA.

"Ми вітаємо палестинських бійців, – цитує сайт слова Рахіма Сафаві.

"Ми будемо стояти поруч з палестинськими бійцями до звільнення Палестини і Єрусалиму", – сказав він.

Офіційної реакції Ірану на останні події ще не було.

Як повідомляла "Українська правда", з сектора Гази по Ізраїлю масовано були запущені ракети внаслідок атаки бойовиків ХАМАС в суботу вранці.

Тим часом ЦАХАЛ вже оголосив, що "готовий до війни".

Міністр оборони країни Йоав Галлант затвердив призов солдат резерву.

Наразі в Ізраїлі повідомляють про щонайменше 22 загиблих і понад 500 поранених.

Керівництво ЄС рішуче засудило ракетну атаку бойовиків ХАМАС по Ізраїлю, закликало до негайного припинення насильства.