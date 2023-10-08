Дания возвращает завод по производству артснарядов на фоне их дефицита

Министерство обороны Дании в субботу объявило о заключении сделки по выкупу законсервированного завода в деревне Эллинг, который ранее был единственным поставщиком артиллерийских снарядов для датской армии.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Дании, которое цитирует "Европейская правда".

Решение выкупить проданный в 2008 году завод датское правительство приняло на фоне полномасштабного вторжения России в Украину, которое выявило недостаток артиллерийских снарядов в государствах Евросоюза и НАТО.

"Вторжение России в Украину, которое уже длится более полутора лет, существенно усилило давление на производство снарядов в Европе. Эта критическая ситуация подчеркивает потребность в восстановлении производства снарядов в Дании", – заявил министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен.

В правительстве Дании не раскрыли, когда именно планируют возобновить производство артиллерийских снарядов или какие виды снарядов будут изготавливать на заводе.

По данным датских СМИ, стоимость сделки о приобретении завода составляет 19,6 миллиона датских крон (2,8 миллиона долларов).

Завод в Эллингу был создан еще в 1676 году и долгое время служил единственным поставщиком артснарядов для Вооруженных сил Дании. В 1968 году производство на заводе прекратили, а в 2008-м его продали.

Ранее на этой неделе Дания объявила о выделении 100 миллионов датских крон на совместный европейский заказ артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм для Украины под эгидой Европейского оборонного агентства (EDA).

Это происходит на фоне того, как на Западе публично заговорили о том, что у стран НАТО завершаются запасы оружия и боеприпасов, которые они могут отдавать Украине без рисков для себя, и следует как можно быстрее наращивать производство.