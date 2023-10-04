На Западе заговорили об исчерпании запасов оружия, которое можно отдать Украине

Несколько западных чиновников публично заговорили о том, что у стран НАТО заканчиваются запасы оружия и боеприпасов, которые они могут отдавать Украине без рисков для себя, и следует как можно быстрее наращивать производство.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале CNN.

Глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр во время дискуссии на Варшавском форуме по безопасности, отметил, что в запасах оружия "уже просматривается дно".

"Мы отдаем Украине системы вооружения и боеприпасы – и это замечательно, но отдаем мы не с полных складов. Мы начали отдавать их со складов, заполненных наполовину или меньше, и эти запасы сейчас завершаются", – сказал Бауэр.

Министр Вооруженных сил в Министерстве обороны Великобритании Джеймс Хиппи на этой же панели отметил, что хотя проблема с запасами есть, помощь Украине должна продолжаться "сегодня, завтра, послезавтра и так день за днем", а для этого западные государства должны нарастить производство боеприпасов.

Эксперт Atlantic Council Томас Варрик на прошлой неделе отметил, что из-за более долгого ожидания необходимого оружия Украина откладывала начало контрнаступления, что дало российским войскам время лучше закрепиться и усложнило контрнаступление, когда оно началось. "Украинские силы доказали, что хорошо умеют адаптироваться, но им нужно достаточно боеприпасов и оружия", – отметил Варрик.

"(Наша) неспособность обеспечить своевременную закупку и поставки может сорвать важные украинские операции по возвращению своей территории или обороны в случае будущих российских наступлений... Без дополнительного финансирования сейчас нам придется откладывать или сворачивать помощь по текущим потребностям Украины, которые являются жизненно важными и неотложными уже сейчас – как ракеты для ПВО и боеприпасы", – отметил в письме к лидерам Конгресса представитель Пентагона Майкл Маккорд в прошлую пятницу.

Из неофициального общения с представителями Пентагона в июле CNN узнали, что ВСУ за сутки выстреливают 2-3 тысячи артиллерийских боеприпасов. На тот момент США передали их уже более 2 млн. По слухам, именно из-за быстрого исчерпания запасов снарядов к 155-мм гаубицам США наконец согласились предоставить кластерные боеприпасы.

Также на этой неделе The Telegraph со ссылкой на неназванного военного чиновника сообщило, что у Британии фактически закончилось оружие, которое она может передавать Украине без рисков для себя.

Эти заявления стали дополнительным тревожным сигналом после событий в США, где во временный бюджет не включили пакет помощи Украине из-за споров с ультраправыми республиканцами, а теперь принятие следующих законов откладывается на неопределенное время в связи с беспрецедентной отставкой спикера Палаты представителей.

Напомним, в минувшую пятницу в Киеве состоялся крупный форум оборонной промышленности, на который по приглашению Украины приехали более 250 компаний из 30 стран. На нем президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, среди прочего, создание Альянса оборонных индустрий.

Глава МИД Дмитрий Кулеба после встречи заявил о "новой эре" для украинского оборонпрома.