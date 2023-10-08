Данія повертає завод із виробництва артснарядів на тлі їхнього дефіциту

Міністерство оборони Данії в суботу оголосило про укладання угоди з викупу законсервованого заводу в селі Еллінг, який раніше був єдиним постачальником артилерійських снарядів для данської армії.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони Данії, яке цитує "Європейська правда".

Рішення викупити проданий у 2008 році завод данський уряд ухвалив на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке оприявнило нестачу артилерійських снарядів у державах Євросоюзу та НАТО.

"Вторгнення Росії в Україну, яке вже триває понад півтора року, суттєво посилило тиск на виробництво снарядів у Європі. Ця критична ситуація підкреслює потребу у відновленні виробництва снарядів у Данії", – заявив міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен.

В уряді Данії не розкрили, коли саме планують відновити виробництво артилерійських снарядів або які види снарядів будуть виготовляти на заводі.

За даними данських ЗМІ, вартість угоди про придбання заводу становить 19,6 мільйона данських крон (2,8 мільйона доларів).

Завод в Еллінгу був створений ще у 1676 році й тривалий час слугував єдиними постачальником артснарядів для Збройних сил Данії. У 1968 році виробництво на заводі припинили, а у 2008-му його продали.

Раніше цього тижня Данія оголосила про виділення 100 мільйонв данських крон на спільне європейське замовлення артилерійських боєприпасів калібру 155 мм для України під егідою Європейського оборонного агентства (EDA).

Це відбувається на тлі того, як на Заході публічно заговорили про те, що у країн НАТО завершуються запаси зброї та боєприпасів, які вони можуть віддавати Україні без ризиків для себе, і слід якнайшвидше нарощувати виробництво.