В Израиле погиб британец, который воевал в ЦАХАЛ

20-летний Натаниэль Янг, который родился в Лондоне, но служил в Армии обороны Израиля, погиб в результате массированной атаки со стороны террористической группировки ХАМАС.

Об этом сообщила его семья в комментарии Sky News, пишет "Европейская правда".

По информации израильской армии, Янг был среди погибших во время наступления террористов ХАМАС со стороны сектора Газа.

Британец вырос в Лондоне и учился в местной еврейской общеобразовательной школе. После переезда в Израиль Янг живет в доме для солдат ЦАХАЛа в Раанане, что к северу от Тель-Авива.

Еще один британец, 26-летний Джейк Марлоу, считается пропавшим без вести вблизи Газы с утра субботы. Он не служил в израильской армии и был гостем музыкального фестиваля, который проходил на юге Израиля.

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что находится на связи с семьями британцев в Израиле и на оккупированных палестинских территориях и оказывает им помощь.

Соединенные Штаты, как известно, тоже проверяют информацию о нескольких погибших и пропавших без вести граждан в Израиле.

Напомним, в субботу утром террористическая группировка ХАМАС осуществила масштабную атаку на Израиль из района сектора Газа, выпустив несколько тысяч ракет по израильской территории, а также прорвав границу в нескольких местах.

Террористы смогли захватить некоторых граждан Израиля в заложники, а также заявляли о контроле над одной из израильских военных баз. Это самая большая эскалация арабо-израильского конфликта за последние 50 лет.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о контртеррористической операции "Железные мечи" и начала обстрел инфраструктуры сектора Газа. По последним данным, от действий ХАМАС погибли более 500 человек.