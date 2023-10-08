Блинкен: США могут уже в воскресенье объявить дополнительную помощь Израилю

Израиль после нападения со стороны террористической организации ХАМАС обратился к Соединенным Штатам за дополнительной помощью, и в Вашингтоне рассматривают соответствующий запрос.

Об этом в эфире CNN в воскресенье заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает "Европейская правда".

По словам Блинкена, президент Джо Байден дал поручение "убедиться, что мы предоставляем Израилю все необходимое в этот момент для борьбы с атаками ХАМАС".

"Мы рассматриваем конкретные дополнительные запросы, которые сделали израильтяне. Я думаю, что вы, скорее всего, услышите больше об этом позже сегодня", – добавил он.

Госсекретарь также сказал, что США получили сообщения о пропавших без вести и погибших американцах, эта информация проверяется.

Напомним, в субботу утром террористическая группировка ХАМАС осуществила масштабную атаку на Израиль из района сектора Газа, выпустив несколько тысяч ракет по израильской территории, а также прорвав границу в нескольких местах.

Террористы смогли захватить некоторых граждан Израиля в заложники, а также заявляли о контроле над одной из израильских военных баз. Это самая большая эскалация арабо-израильского конфликта за последние 50 лет.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о контртеррористической операции "Железные мечи" и начала обстрел инфраструктуры сектора Газа. По последним данным, от действий ХАМАС погибли более 500 человек.

Накануне США пообещали обеспечить Израиль всем необходимым для самообороны, а президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор.