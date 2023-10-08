В Ізраїлі загинув британець, який воював у ЦАХАЛ

20-річний Натаніель Янг, який народився в Лондоні, але служив в Армії оборони Ізраїлю, загинув у результаті масованої атаки з боку терористичного угруповання ХАМАС.

Про це повідомила його родина в коментарі Sky News, пише "Європейська правда".

За інформацією ізраїльської армії, Янг був серед загиблих під час наступу терористів ХАМАС із боку сектора Гази.

Британець виріс у Лондоні й навчався в місцевій єврейській загальноосвітній школі. Після переїзду до Ізраїлю Янг живу у домі для солдатів ЦАХАЛу в Раанані, що на північ від Тель-Авіва.

Ще один британець, 26-річний Джейк Марлоу, вважається зниклим безвісти поблизу Гази від ранку суботи. Він не служив в ізраїльському війську та був гостем музичного фестивалю, що відбувався на півдні Ізраїлю.

Міністерство закордонних справ Британії повідомило, що перебуває на зв’язку із сім'ями британців в Ізраїлі та на окупованих палестинських територіях і надає їм допомогу.

Сполучені Штати, як відомо, теж перевіряють інформацію про кількох загиблих і зниклих безвісти громадян в Ізраїлі.

Нагадаємо, в суботу вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Гази, випустивши кілька тисяч ракет по ізраїльській території, а також прорвавши кордон у кількох місцях.

Терористи змогли захопити деяких громадян Ізраїлю в заручники, а також заявляли про контроль над однією з ізраїльських військових баз. Це найбільша ескалація арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про контртерористичну операцію "Залізні мечі" й розпочала обстріл інфраструктури сектора Гази. За останніми даними, від дій ХАМАС загинули понад 500 людей.