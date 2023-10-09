Британия заверила Израиль, что сделает все возможное для помощи

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил поддержку своему израильскому коллеге Биньямину Нетаньяху после масштабного нападения террористической группировки ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", премьера Великобритании цитирует BBC.

По словам Сунака, он заверил Нетаньяху, что правительство Великобритании сделает "все возможное, чтобы помочь", и Лондон "твердо стоит на стороне Израиля, включая его право на самооборону".

"ХАМАС и его сторонники несут полную ответственность за этот ужасный акт террора, за убийства гражданских лиц и похищения невинных людей, включая детей", – заявил британский премьер.

Напомним, в субботу утром террористическая группировка ХАМАС осуществила масштабную атаку на Израиль из района сектора Газа, выпустив несколько тысяч ракет по израильской территории, а также прорвав границу в нескольких местах.

Террористы смогли захватить некоторых граждан Израиля в заложники, а также заявляли о контроле над одной из израильских военных баз. Это самая большая эскалация арабо-израильского конфликта за последние 50 лет.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о контртеррористической операции "Железные мечи" и начала обстрел инфраструктуры сектора Газа. По последним данным, от действий ХАМАС погибли более 700 человек.

Ранее сообщалось, что 20-летний Натаниэль Янг, который родился в Лондоне, но служил в Армии обороны Израиля, погиб в результате массированной атаки со стороны террористической группировки ХАМАС.

В воскресенье президент США Джо Байден распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю, который накануне подвергся масштабному нападению палестинской террористической группировки ХАМАС.