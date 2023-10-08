Байден распорядился предоставить Израилю "дополнительную помощь" - Белый дом

Президент США Джо Байден в воскресенье распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю, который накануне подвергся масштабному нападению палестинской террористической группировки ХАМАС.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, которое цитирует агентство AFP, сообщает "Европейская правда".

В коротком заявлении указано, что Байден и вице-президент США Камала Харрис ознакомились с ситуацией в Израиле и будут находиться на связи с израильской стороной.

"Президент направил дополнительную помощь Израилю на фоне беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАС", – добавили в Белом доме, не уточнив, о какой именно помощи идет речь.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингон получил от Израиля "конкретные запросы" о военной помощи.

Напомним, в субботу утром террористическая группировка ХАМАС осуществила масштабную атаку на Израиль из района сектора Газа, выпустив несколько тысяч ракет по израильской территории, а также прорвав границу в нескольких местах.

Террористы смогли захватить некоторых граждан Израиля в заложники, а также заявляли о контроле над одной из израильских военных баз. Это самая большая эскалация арабо-израильского конфликта за последние 50 лет.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о контртеррористической операции "Железные мечи" и начала обстрел инфраструктуры сектора Газа. По последним данным, от действий ХАМАС погибли более 700 человек.

Накануне США пообещали обеспечить Израиль всем необходимым для самообороны, а президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор.