Французских левых критикуют за отказ осудить агрессию ХАМАС против Израиля

Левая партия "Франция непокоренная" попала под шквал критики из-за заявления о нападении террористической группировки ХАМАС на Израиль, в котором ответственность возложили на обе стороны.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

В заявлении парламентской фракции "Франции непокоренной", опубликованном 7 октября, не осуждается нападение ХАМАС на Израиль, а террористическая группировка названа "палестинскими силами".

Лидер партии Жан-Люк Меланшон в свою очередь призвал Францию способствовать прекращению огня между Израилем и палестинскими территориями, утверждая, что насилие, развязанное против Израиля и в секторе Газа, "лишь порождает" больше насилия.

Позицию Меленшона и "Франции непокоренной" осудили во французских властях и оппозиции. Так, премьер-министр Франции Элизабет Борн, чей отец пережил концлагерь Аушвиц-Биркенау, но совершил самоубийство, когда ей было 11 лет, назвала двусмысленность Меланшона "отвратительной".

"Позиция "Франции непокоренных" хорошо известна и часто отличается большим количеством двусмысленностей, антисионизмом", – заявила Борн на французском телевидении, охарактеризовав отношение левой партии к событиям в Израиле как "способ маскировки формы антисемитизма".

Ультраправое "Национальное объединение" обвинило левых в том, что они являются "моральными сторонниками исламистского терроризма", а левая Социалистическая партия Франции сказала, что нежелание "Франции непокоренной" осудить гибель израильтян "оставит свой след".

Французские левые традиционно поддерживали Палестину. "Францию непокоренную" все чаще обвиняют в том, что своей антиизраильской риторикой она пытается привлечь мусульманских избирателей из бедных районов.

Напомним, в субботу утром террористическая группировка ХАМАС осуществила масштабную атаку на Израиль из района сектора Газа, выпустив несколько тысяч ракет по израильской территории, а также прорвав границу в нескольких местах. Это самая большая эскалация арабо-израильского конфликта за последние 50 лет.

Сообщалось, что немецкие политики резко раскритиковали демонстрации в Берлине, участники которых радовались нападению боевиков ХАМАС на Израиль.