Двое граждан Франции погибли в Израиле после нападения ХАМАС

Министерство иностранных дел Франции в понедельник подтвердило гибель двух французских граждан в Израиле после начала агрессии со стороны террористической группировки ХАМАС.

Об этом говорится в заявлении МИД Франции, которое цитирует "Европейская правда".

Внешнеполитическое ведомство выразило сожаление "в связи с трагической гибелью второго французского гражданина, который стал жертвой террористических атак, совершенных ХАМАС против Израиля".

Там добавили, что находятся на связи с семьей погибшего, и продолжают принимать меры "для выяснения ситуации с нашими гражданами, местонахождение которых не установлено".

Накануне МИД Франции сообщил о "трагической гибели французского гражданина в Израиле в результате террористических атак".

В обоих случаях ведомство не дало более детальной информации о погибших.

Напомним, в субботу утром террористическая группировка ХАМАС осуществила масштабную атаку на Израиль из района сектора Газа, выпустив несколько тысяч ракет по израильской территории, а также прорвав границу в нескольких местах. Это самая большая эскалация арабо-израильского конфликта за последние 50 лет.

Накануне стало известно о гибели британца и румына, которые воевали в рядах израильской армии. Соединенные Штаты заявили о гибели по меньшей мере девяти американцев в Израиле, но не уточнили, в каком статусе они там находились.