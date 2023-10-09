Немецкие политики возмутились демонстрациями с одобрением действий ХАМАС

Немецкие политики резко раскритиковали демонстрации в Берлине, участники которых радовались нападению боевиков ХАМАС на Израиль.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Политики от разных политсил осудили пропалестинские демонстрации, прошедшие в берлинском районе Нойкёльн, участники которых фактически одобряли действия боевиков ХАМАС против Израиля.

"Если такие акты террора празднуют на улицах, конституционное государство должно как-то отреагировать на это", – заявила сопредседатель СДПГ Саския Эскен.

Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн заявил, что президиум партии обсудит идею об отзыве гражданства Германии за присутствие на таких собраниях.

Еще один представитель ХДС Родерих Кизеветтер выразил обеспокоенность тем, что среди демонстрантов были не только иммигранты, но и немцы. "Недопустимо, чтобы действия палестинских террористов оправдывались в стране, которая вызвала Холокост и на совести которой смерти более 6 млн евреев", – заявил он.

По его мнению, на таких лиц должна обратить внимание полиция и прокуратура.

Напомним, полиция в берлинском районе Нойкёльн в течение субботы дважды разгоняла собрание пропалестинской группы Samidoun, которая праздновала масштабную атаку террористической группировки ХАМАС на Израиль, раздавая пахлаву.

Одновременно в Берлине и еще нескольких городах Германии состоялись акции в поддержку Израиля.